Umut Nayir kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Umut Nayir, 28 Haziran 1993 Kayseri doğumlu millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymektedir.



Umut, futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giymiştir. 13 Ekim 2012 tarihinde MKE Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2011-2012 sezonunda A2 liginde 36 maçta 27 gol atma başarısı göstermiştir.



2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.



2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu.



2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi.



2016-2017 sezonunda eski kulübü MKE Ankaragücü kiralık olarak firma giydi.



27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu.



31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. Bursaspor'da 25 Süper Lig maçına çıkan Nayir, bu maçlarda 4 gol attı. 1 Kez de Türkiye Kupasında forma giydi ve bir gol atan Nayir toplamda 26 maçta forma giyip 5 atmıştır.



2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı. Umut Nayir Hajduk Split'te 17 numaralı formayı giydi.



Nayir, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye 23 yaş altı millî takımı temsil etti. Türkiye A millî takımı ile ilk maçına 25 Mart 2023'te Ermenistan'a karşı oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri'nde çıktı.



31 MAÇTA 17 GOL, 3 ASİST



Süper Lig'de geçen sezon 31 maça çıkan Umut Nayir, 17 gol atarken, 3 kez de asist yapmıştı.