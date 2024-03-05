Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor.

Sarı-lacivertlilerin son 16 turu ilk ayağında Belçika'da oynayacağı mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR koltuğunda ise Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Pinheiro, son olarak 31 Ağustos 2023'te Beşiktaş ile Dinamo Kiev arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off mücadelesini yönetmişti.