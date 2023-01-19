Usain Bolt dolandırıldı! Banka hesabında sadece 12 bin doları kaldı

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, sebebi henüz belli olmayan milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı.



Jamaika'nın İngilizce gazetesi The Gleaner'da yer alan habere göre; Usain Bolt banka hesabında sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü 12,7 milyon dolarlık maddi kayıp yaşadı.



Jamaikalı atletin avukatları konu hakkında açıklamaya yaparak Bolt'un ülkesinde bulunan banka hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını söyledi.

﻿"CİDDİ BİR DOLANDIRICILIK SUÇUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Avukatlar maddi kayıp için hukuki süreç başlatığını belirterek, "Bu herkes için üzücü bir haber. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." dedi.



Bolt'un avukatları, paranın 8 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılmaması halinde konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımayı planlıyor.



Bolt kariyerinde sekiz kez Olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 100 metre ile 200 metre yarışlarında dünya rekorunu sahibi unvanında bulunuyor.

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