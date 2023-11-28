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VakıfBank-Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Vero Volley Milano'yu ağırlayacak. Müsabakaya az bir zaman kala ise maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, VakıfBank-Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank-Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, 29 Kasım akşamı İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek. İşte, VakıfBank-Vero Volley Milano maçının ayrıntıları...

VakıfBank-Vero Volley Milano maçı 29 Kasım Çarşamba akşamı yapılacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.

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