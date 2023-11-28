VakıfBank-Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, 29 Kasım akşamı İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek. İşte, VakıfBank-Vero Volley Milano maçının ayrıntıları...



VakıfBank-Vero Volley Milano maçı 29 Kasım Çarşamba akşamı yapılacak.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.



Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.



