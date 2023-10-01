VAR kayıtları sızdırıldı: Tottenham - Liverpool maçında skandal karar

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında Liverpool'un hücum oyuncusu Luis Diaz'ın kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Maçın hakemi Simon Hooper'ın VAR ile yaptığı görüşmede detaylar ortaya çıktı.

KONTROL TAMAMLANDI MESAJI YANLIŞ ANLAŞILDI

Skysports'un haberine göre, Hooper'ın golün incelenmesi için VAR ile irtibata geçtiği, VAR tarafından "kontrol tamamlandı" mesajının yanlış anlaşılması sonucu kararın alındığı kaydedildi.

VAR hakeminin "kontrol tamamlandı" ifadesiyle gol kararının doğru olduğunu belirtmek isterken, hakemin gol kararı verdiğini zannederek bu ifadeyi kullandığı belirtildi.

Karşılaşmada 2 kırmızı kart gören Liverpool, Kuzey Londra ekibi karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

"GOLÜN İPTALİ AÇIK VE BARİZ BİR ŞEKİLDE HATAYDI"

Ada'da hakemlerden sorumlu kurul Professional Game Match Authors Limited (PGMOL) karşılaşmada yapılan hata ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesiyle verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak" ifadelerine yer verdi.