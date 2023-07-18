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Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu: Artık NBA'de boy gösterecek

Anadolu Efes'te 5 sezon forma giyen Vasilije Micic, NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a transfer oldu. Sırp oyun kurucu 2 kez EuroLeague Final Four'un en değerli oyuncusu (MVP) seçilirken,1 kez EuroLeague'de sezonun MVP'si olmuştu.

Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu: Artık NBA'de boy gösterecek

Süper Ligi takımlarından 'ten ayrılan Vasilije Micic, ekiplerinden Oklahoma City Thunder'a transfer oldu.

NBA ekibinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla imzalanan sözleşmenin süresine yer verilmedi.

Sırp oyun kurucu, 2018-2019 sezonundan bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Micic ayrıca 2021 yılında EuroLeague’de sezonun,  2 kez de Final Four'un MVP'si seçilmişti.

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