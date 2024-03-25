Victor Nelsson'dan Napoli iddialarına yanıt

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson için Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olacağı yönünde iddialar vardı.

Danimarkalı futbolcu kendisi hakkında çıkan söylentilere açıklık getirdi.

"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLEMEZSİNİZ"

Danimarka basınından Bold'a konuşan deneyimli futbolcu, "Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim. İster ben olayım ister diğer oyuncular. Sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum. İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda mutlu olduğum yer Galatasaray." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK VE SÜPER KUPA'YA ODAKLANACAĞIM"

Ayrıca şampiyonluğa odaklandığını belirten Nelsson, "Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım."

Galatasaray kariyerinde 118 resmi maça çıkan Victor Nelsson, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.