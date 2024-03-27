Vincenzo Montella: Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu

A Milli Takım, Macaristan maçının ardından ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya’ya konuk oldu. Ev sahibi takım mücadeleyi 6-1 kazandı.



Maçın ardından Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"DAKİKALAR GEÇTİKÇE BİRLİKTELİĞİMİZ BOZULDU"



Montella açıklamasında, "Kimsenin beklemediği bir sonuç oldu. Ülkemiz için üzgünüz. Bu tarz maçlar tekrardan kafanızı kaldırıp devam etme fırsatı verir. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkacak analizler yapmamak lazım. İlk yarıda takımımız çok da fena oynamadı. Duruşumuz gayet iyiydi, hatta oyunumuz ilk yarıda keyif bile verdi. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Bazı futbolcularımız belki de çok fazla oynamadıkları için de fiziksel olarak geri dönüşler olumsuz oldu. Bunları da görüp beraber gelişmemiz gerekiyor." dedi.

"SORUMLU VARSA O DA BENİM"



İtalyan teknik adam sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Burada bir sorumlu varsa o da benim. Kimsenin suçlanmasına gerek yok. Motivasyonum çok yüksek. Şampiyonada daha iyi performanslar göstereceğimizden eminim. Bu iki maçta güzel geri bildirimler de aldık."