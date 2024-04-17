Vincenzo Montella: Tüm takımın onu desteklemesi lazım

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024 öncesinde açıklamalarda bulundu.

La Gazetta Dello Sport'a konuşan İtalyan teknik adam, "Olgunluğu ve oyunu okuması Hakan Çalhanoğlu'nu pozisyonunda üst sınıf bir oyuncu yapıyor. Başarısız olduğu bir şey bulmak zor. Tüm takımın onu desteklemesi lazım. Tek başına kazanamazsınız. Bu konuda Haaland ve Norveç örneğine bakmak gerekir." dedi.

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız hakkında da açıklamalarda bulunan Montella, "Çok iyi yerlere gelebilir. Potansiyeli çok üyksek ve Junvetus uçuşa geçmesi için ideal bir kulüp. Tekniği çok iyi, top kontrolüne bakın; her seferinde rakip kaleyi düşünüyor. Tabii bir yandan da eksiklerini tamamlamalı." diye konuştu.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin 18 Haziran TSİ 19.00'da Gürcistan ile EURO 2024 grup aşamaları ilk maçına çıkacak.