Volkan Demirel: Aldığımız 1 puana sevinmiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçı iki ayrı bölümde değerlendirebileceğini belirterek, "İlk yarı oyuna çok fazla giremedik. Bunun karşısında Sivasspor ne yaptı? Geçiş oyunuyla pozisyonlar bulmaya çalıştı. Neticesinde bir tane uzaktan attığımız bir şut ve belki penaltı olabilecek bir pozisyonda, hakemin vermiş oldu ama VAR'dan gelen bir penaltı kararı var. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir temas vardı pozisyonda. Ama tabii ki hakemin yorumunun ne olduğunu bilemiyorum. Neticede 1 puan aldık Sivasspor'la beraber. Tabii ki aldığımız puana seviniyor muyuz? Sevinmiyoruz ama 1 puan da bugünün bir artısı gibi yazılabilir hanemize." diye konuştu.



Haftaya oynayacakları Konyaspor maçının çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Demirel, "Konya için de çok önemli bir maç. Oradan inşallah güzel bir galibiyet alarak önümüze daha rahat bir şekilde bakacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"ALDIĞIMIZ OYUNCULARDAN MEMNUNUZ"



Demirel, yeni transferlerin performansıyla ilgili bir soruya ise, "Henüz aşağı yukarı 5-6 tane antrenmana çıktılar ama hepsinin kalitesi belli. Bence geride kalan zamanında bize çok faydaları olacaktır diye düşünüyorum ki, bugün Halil'den yani iyi bir performans aldık. Evet belki performans olarak her maç istediğimiz seviyeye çıkamıyorlar ama bu futbolun inişli çıkışlı grafikleri olacaktır ama biz takım olarak, ekibim olarak, Hatayspor olarak ne yaptığımızı biliyoruz. En azından ona göre çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.