Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi

"1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 05.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL’in 06.01.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’nun 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan “ sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 06.01.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 07.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI ’nın aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü’nün 07.01.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.01.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.01.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."