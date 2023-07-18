Wilfried Zaha transferinde yeni gelişme: Fenerbahçe teklifini iletti

Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin ardından Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Temaslarını sürdüren Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'ya teklifini iletti. Fildişi Sahilli oyuncunun ise düşünmek için bir süre daha istedi ifade edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE KARARINI İLETECEK

Öte yandan SkySports'a göre, Zaha için masada sadece iki teklif kaldığı belirtilirken, Oyuncunun kısa süre içinde kararını her iki takıma da ileteceği kaydedildi.

458 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Bonservisi elinde olan Wilfried Zaha, Crystal Palace ile 458 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 90 gol atarken, 76 asistlik katkı sağladı.