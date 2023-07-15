Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta? (2023 Wimbledon Tenis Turnuvası finali)

2023 Wimbledon Tenis Turnuvası finali için tarih araştırmaları başladı. Tek erkekler ve kadınlarda şampiyonların belli olacağı final, tenisseverlere büyük heyecan yaşatacak. Peki, Wimbledon finali ne zaman, saat kaçta oynanacak?



WIMBLEDON FİNALİ NE ZAMAN?



Dört Grand Slam’in en önemlisi olan Wimbledon Tenis Turnuvası finali 16 Temmuz Pazar günü tek erkeklerde oynanacak.

Djokovic, finalde İspanyol Carlos Alcaraz ile finalde karşılaşacak.



Tek kadınlar finali ise 15 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 16.00'da oynanacak. Kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur ve Çekyalı Marketa Vondrousova karşı karşıya gelecek.