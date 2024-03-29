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Wout Weghorst için yeniden Süper Lig iddiası

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Trabzonspor'un devreye girdiği öne sürüldü.

Wout Weghorst için yeniden Süper Lig iddiası

Gelecek sezon kadro planlamalarına başlayan , forvet transferinde nokta atışı bir tercih yapmak istiyor.

Akşam'ın haberine göre, Bordo-mavili ekibin bonservisi Burnley'de olan ve sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Wouth Weghorst'u yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Ocak ayında Hollandalı golcü için hamle yapan ancak olumsuz yanıt alan Karadeniz ekibinin tüm kozlarını oynayacağı kaydedildi.

PAUL ONUACHU ÇOK ZOR

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun bonservisinin alınması çok zor gözükürken, yeni sezonda tekrar kiralanıp kiralanmayacağının belli olmadığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiralık olarak katılan ve devre arasında Manchester United'a transfer olan Wouth Weghorst, İngiliz devinde beklentileri karşılayamamıştı.

Hoffenheim formasıyla ligde 21 maça çıkan 31 yaşındaki golcü, 5 gollük performans sergiledi. 

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