WWE yıldızı Rey Mysterio kimdir? Öldüğü iddialarıyla gündem oldu

Daha çok ring adı olan Rey Mysterio ile bilinen Oscar Gutierrez, 11 Aralık 1974 tarihinde dünyaya geldi.



1995 yılında ECW ile anlaştı. 19 Eylül 1995 tarihli "Gangstas Paradise" şovunda ilk görünümünü gerçekleştirdi. 16 Haziran 1996 tarihli "The Great American Bash (1996)" etkinliğinde WCW için ilk görünümünü gerçekleştirerek Dean Malenko'ya meydan okudu. 8 Temmuz 1996 tarihli WCW Monday Nitro etkinliğinde Dean Malenko'yu mağlup ederek ilk şampiyonluğunu kazandı.

Dragon, Dean Malenko ve Super Calo gibi isimlere karşı galibiyet alarak üç aylık bir kemer saltanatı sürdürdü. 26 Ekim 1997 tarihli "Halloween Havoc (1997)" etkinliğinde Eddie Guerrero'yu kemere karşılık maske maçında yendi ve kemeri ikinci kez kazanmış oldu.

Haziran 2002'de WWE ile sözleşme imzaladı. 26 Şubat 2015 tarihinde WWE, Rey Mysterio'nun 13 yıllık görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve lucha libre tarzında güreşen dünyanın en tanınmış güreşçilerinden biridir.