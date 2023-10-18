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Yalovasporlu oyuncuların taşındığı otobüs yandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Yalovaspor oyuncularının taşındığı seyir halindeki otobüsün motoru alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, otobüsün yandığı anlar kameraya yansıdı.

Yalovasporlu oyuncuların taşındığı otobüs yandı

Olay, akşam saatlerinde D-130 kara yolunun Karamürsel ilçesi Kaytazdere ışıkları mevkisinde meydana geldi.

Kocaelispor U19 takımı ile hazırlık maçı yapan Süper Amatör Lig takımı Yalovaspor'un kafilesinin taşındığı seyir halindeki otobüsün motorunda yangın çıktı. Oyuncular ve teknik heyet otobüsten indirilirken, ihbarla olay yerine gelen Altınova ve Karamürsel itfaiyelerinden ekipler yangına müdahalede bulundu.

Olayda yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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