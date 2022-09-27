Yankı Tansuğ, “ Zayıflamanın yolu yağ yağmaktan geçiyor”

Pandeminin ardından insanların bireysel sağlığa dair farkındalığı gün geçtikçe artıyor. Birçok insan sağlıklı bir bedene sahip olmak için spor yapmaya başlarken, kilo vererek fit bir görünüme kavuşmayı arzulayanlar da spor alışkanlıklarını beslenme programlarıyla entegre ederek bütüncül bir sonuca ulaşıyor.

Sağlıklı bir bedeni yaşam tarzına çevirenlerin aksine, sosyal medyanın etkisiyle bazı insanların yalnızca güzel ve fit görünme arzusuyla spor yaptığına dikkat çeken Güç ve Fitness Kurucusu Yankı Tansuğ, sağlıklı ve dinç bir vücuda ulaşmanın stratejik yol haritasını açıklıyor.



Birçok kişinin spor yapmaya dair yanlış fikirlere sahip olduğunu kaydeden Yankı Tansuğ, “Pandemi nasıl ki sağlığın önemine dair farkındalığı tetiklediyse, sosyal medya da güzellik algısını değiştirerek insanların spor yapmaya başlamalarındaki itici güç oldu. Oysa bu yaklaşım aynı zamanda insanların neden spor yapıldığıyla alakalı çelişkili ve yanlış fikirler edinmesine yol açıyor. Kişilerin birçoğu artık sadece kilo vermek için spor yapıyor ve ideal vücut formuna kavuşmak için sağlıksız beslenme yöntemleri uyguluyor. Fakat spor ancak düzenli bir beslenme rutiniyle bütünleştirildiği takdirde sağlıklı ve güçlü bir vücuda sahip olunmasını sağlıyor. Çünkü spor yapmak zayıflamanın yalnızca bir parçasıyken, en büyük ve önemli rol doğru beslenmeye düşüyor” dedi.



ZAYIFLAMANIN YOLU YAĞ YAKMAKTAN GEÇİYOR



Zayıflamanın kalori dengesine bağlı olduğunu ve hareket etmenin bu sürecin yalnızca bir parçasına karşılık geldiğini söyleyen spor ve beslenme bilgi platformu Güç ve Fitness’ın Kurucusu Yankı Tansuğ, spor yapmak ve kilo vermek konularında kabul edilen yanlış bilgilere dair şu açıklamada bulundu:

“Sosyal medyanın da etkisiyle insanların bir kısmı spor yapmaya kilo vermek için başlıyor. Fakat spor yapmak, kalori açığının çıkarılmasına fayda sağlasa da çok spor yapıp hiç zayıflayamamak da mümkün. Çünkü sağlıklı ve fit görünüm için önemli olan kilo vermek değil, yağ yakmaktır. Yağ oranınızı düşürmek bir çok faktöre bağlı ama bunlardan sadece bir tanesi zorunluluk, o da kalori açığı. Kalori açığı tükettiğiniz besinlerin harcadığınızdan daha az olması demek. Kalori açığı varsa vücut depolanmış yağları enerji olarak kullanır, kalori fazlası olması durumunda ise fazla enerjiyi yağ olarak depolar.”



“KİLO VERMEK İSTEYENLER OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN ARINMALI”



Zayıflamak için birinci gereklilik kalori açığıyken beslenmedeki önemli ikinci faktörün günlük makro besin dağılımı, yani alınan toplam protein, karbonhidrat ve yağın dağılımı olduğunu vurgulayan Yankı Tansuğ, “Kilo vermek isteyenlerin sağlıklı bir yol haritasına ihtiyacı var. İnsanlar yaşamlarındaki olumsuz fikir ve duyguları kalıcı olarak değiştirmediği sürece kilo verse de alsa da, nihayetinde başa dönüyor. Bu yüzden önce neden zayıflamak, forma girmek istediklerini, bu durumun onlar için ne kadar önemli olduğunu saptamaları gerekiyor. Bu sorulara cevap bulduktan sonra başlatılan süreç, sosyal medyanın olumsuz etkisini de en aza indiriyor ve sürekliliği sağlıyor. Takipçilerimle sürekli olarak paylaştığım bu yol haritasına uyanlar istedikleri forma kavuşuyor. Tüm programlarım da bu yol haritasına dayanıyor” diye konuştu.



KİŞİYE ÖZEL BESLENME VE SPOR PROGRAMI



Sosyal medya hesapları ve platformuyla bu alanda 6 yıldır faaliyet gösterdiğinin altını çizen Güç ve Fitness Kurucusu Yankı Tansuğ, programlarına dair şu bilgileri paylaştı:

“Bilime dayalı ve binlerce kişinin geri bildirimiyle son haline getirdiğimiz programlarımızda katılımcıların günlük hayatlarında tüketecekleri besinleri ve haftalık spor düzenini sunuyoruz. Programlara dair uygulama kılavuzunun yanı sıra 8 kişilik profesyonel ekibimizle oluşturduğumuz destek paketi ile programın uygulanışı, karşılaşılan sorunlar, spor programınızda hareket formlarının videodan analiz edilmesi ve düzeltilmesi dahil birçok konuyu ele alıyoruz.”



KADIN KATILIMCILAR BASEN İNCELTMEK, ERKEKLER İSE KAS YAPMAK İSTİYOR



Katılımcılarının büyük çoğunluğunun gayesinin zayıflamak olduğu belirten Güç ve Fitness Kurucusu Yankı Tansuğ, “Kadın takipçilerim genellikle göbek eritmek, basen inceltmek, sıkılaşmak, erkekler takipçilerim ise kas yapmak için bize başvuruyor Bu yüzden en çok rağbet gören programımız yağ yakma odaklı YAK serisi oluyor. Bu programa devam edenlerde başarı oranı %100 ve bunun verdiği güvenle bu programımda 2021 yılından beri para iade garantimiz var. Bu başarı oranını koruma ve katılımcıların devamlılığını sağlama hedefiyle programlarımızı gelecek dönemde mobil uygulamayla destekleyeceğiz. 2023 için de yaklaşık 30 bin program katılımcımızın geribildirimleriyle şekillendireceğimiz, sürdürülebilir spor ve beslenme temelli, yani hayat boyu sürdürülebilecek yeni bir program hazırlayacağız. Programı önce Türkiye’de, ardından yurt dışında satışa sunacağız” ifadelerini kullandı.