Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımları tahmin etti: Listede 2 Türk takımı var

Teknoloji alanında yeni bir çağ başlatan yapay zeka, bu kez futbolseverleri yakından ilgilendirecek bir tahminde bulundu.

Yapay zeka, kendi liglerini şampiyon tamamlayan kulüplerin yer aldığı Şampiyonlar Ligi turnuvasında 2103 yılına kadar şampiyon olacak takımların tahmininde bulundu.

LİSTEDE 2 TÜRK TAKIM

Bu tahminlere göre Beşiktaş'ın 2090 yılında, Galatasaray'ın ise 2091 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacağı iddia edildi.

BU SEZONUN ŞAMPİYONU

Öte yandan yapay zeka bu sezon İspanyol devi Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüreceğini belirtti.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında bu akşam Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

İşte yapay zekanın 100 yıllık şampiyonluk tahminleri;