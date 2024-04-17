Yapay zekanın Şampiyonlar Ligi tahmini suya düştü

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka, UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvasında 2103 yılına kadar şampiyon olacak takımlar hakkında bir tahmin yapmıştı.

Bu tahmine göre bu sezon sonunda Barcelona'nın Devler Ligi'ni kazanacağı iddia ediliyordu.

Ancak PSG ile dün akşam çeyrek final rövanş maçında karşılaşan Katalan ekibi, sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Böylelikle yapay zekanın tahminleri suya düştü.

2 TÜRK TAKIMI VARDI

Öte yandan yapay zekanın 2103 yılına kadar yaptığı tahminler arasında 2 Türk takımı da yer alıyordu.

Bu verilere göre 2090 yılında Beşiktaş'ın, 2091 yılında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı iddia edilmişti.

İşte yapay zekanın 2103 yılına kadar yaptığı tahminler;