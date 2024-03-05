Yarış sosyal medyada da devam ediyor: Galatasaray ve Fenerbahçe dünya devlerini zorluyor

Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan ilk 11 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden oluşurken bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izledi.



Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 12. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 13. sırada yer alıyor.



Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan ilk 10 takım arasında 5 İngiliz, 2 İspanyol, birer İtalyan, Alman ve Fransız takım yer alıyor.



Bu kulüpler sırasıyla Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, PSG, Manchester City, Juventus, Chelsea, Bayern Münih ve Arsenal'den oluşuyor. Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan 11. kulüp Tottenham ise iki Türk kulübünün önünde yer alıyor.

7 MİLYONA ULAŞTI



Dört Büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un YouTube'taki abone sayısı yaklaşık olarak 7 milyona ulaştı.



YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan üç Türk spor kulübü var.



Galatasaray'ın YouTube kanalındaki abone sayısı 2,8 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin abone sayısı ise 2,6 milyona çıktı. Beşiktaş'ın YouTube kanalındaki abone sayısı 1,2 milyon, Trabzonspor'un ise 315 bin düzeyinde bulunuyor.



Trabzonspor, YouTube kanalını 2005 yılında, Galatasaray 2011 yılında, Beşiktaş 2012 yılında, Fenerbahçe ise 2013 yılında açtı.



Kulüpler, YouTube kanalı abone sayılarını arttıkça izlenme oranları artıyor bu da daha fazla gelir elde edilmesini sağlıyor.

