Yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak? (2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihi)

Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı, futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, transfer sezonunun açılacağı tarih belli oldu. Peki, yaz transfer dönemi başladı mı, ne zaman başlayacak?



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.



2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.