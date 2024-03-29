Yeni Erzurum Stadyumu projesi tamamlandı

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok Proje aşamasının tamamlandığı ve ihale sürecine geçilen Erzurum Kazım Karabekir Yeni Stadyumu'nun toplam 20 bin kişilik kapasiteye sahip ve içerisinde bir çok sportif faaliyetin yapılacağı devasa bir yaşam merkezi haline getirileceğini ifade etti.

Altınok, "Uzun zamandır şehrimiz insanları ve taraftarlarının hayalini kurduğu ve mücadelemizle başarıyla sonuçlanan ‘Yeni Erzurum Stadyumu’ kadim şehrimiz Erzurum’a hayırlı, uğurlu olsun. Erzurum, Erzurumspor bizim sevdamız. Sevdamız için mücadelemiz ilk günkü aşk ve heyecanla devam edecek" diye konuştu.

Sporla en fazla kendisinin alakalı olmasından dolayı stadyum konusunun üzerine kaldığını söyleyen AK Parti Milletvekili Altınok, "Yakın bir gelecekte inşallah ihalesine çıkacağız. Çok üzerinde durduk. Dört milletvekilimiz Ankara'da bazen Sekmen başkan, İbrahim başkan onlar da geldiler. Projenin üzerinde çok tartıştık. Şurası olmamış, şöyle olsun, böyle olsun. Gittik, yatırım işler genel müdürlüğüne. Orada geldi, bize sunumlar yaptılar. Şurası eksik kalmış. Şöyle olsa daha iyi olur mu? Olmaz mı? Bundan anlayanlardan sorduk. Allah'a hamdolsun çok güzel bir şey çıktı ortaya. İnşallah ben inanıyorum ki çok uzun olmayan bir süreçte ihalesi para da falan problemi yok. İnşallah başlayacağız" dedi.

Altınok, yapılacak olan projeyle stadyumun bir kompleks haline dönüşeceğini, bireysel sporlarla alakalı salonlarında yer alacağını sözlerine ekledi.

Stadın yeni zemini hibrit çim olacak. Tribünlerde ısıtma sistemiyle taraftarların kışın rahat bir ortamda maç izlenmesi sağlanacak. 25 tane 10'ar kişilik dev locaların olacağı Kazım Karabekir Stadı'nın bünyesinde fuaye alanları, bilet gişeleri, Erzurumspor Store ve kafeteryalar ile yaşam alanları olacak.