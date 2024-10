Yıldız futbolcu Nico Williams: Irkçılıkla mücadele etmek benim bir numaralı hedefim

Ünlü futbolcu Nico Williams hayatını ırkçılıkla mücadeleye adadığını duyurdu.



Williams, İspanyol El Mundo gazetesine verdiği röportajda, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. ve kendisi de dahil olmak üzere birçok siyahi futbolcunun maruz kaldığı ırkçı saldırıların ardından bu konuda mücadele etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

"SAĞLAM DURMAM GEREKİYOR"



Siyahi futbolcular olarak ırkçılıkla mücadele etmek gibi önemli bir görevi üstlendiklerinin altını çizen Williams, "Kardeşim Inaki Williams (Bilbao ve Gana Milli Takımı oyuncusu) ve ben, siyahiler olarak bu hayatta önemli bir görev üstlendik; o da ırkçılıkla mücadele etmek. Bu benim bir numaralı hedefim. Kamuya mal olmuş biri olarak, bu mücadeleye katkıda bulunmak için sağlam durmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"



Williams, İspanya'nın doğru yolda olduğunu ve bu yönde ilerlemeye devam edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"İspanya'nın ilerleme kaydettiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Göçmenler hakkında yanlış bir imaj oluşturmaya çalışan kişiler her zaman olacak ama bunlar azınlık. Birçok insan, İspanya'ya ekmek parası kazanmak, ülkelerinde sahip olamadıkları bir geleceği elde etmek ve çocuklarına daha iyi bir yaşam sunmak için geliyor. Göçmenlerin daha iyi bir yaşam sürmeleri için elimden gelen her şeyi yapacağım."

NE OLMUŞTU?



Atletico Madrid taraftarlarının geçen sezon ırkçı hakaretlerine maruz kalan Williams için İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Atletico Madrid'in güney tribününe iki maçlık kısmi kapatma cezası vermişti.



İspanya'da artan ırkçı saldırılar, RFEF ve La Liga'nın çeşitli ırkçılık karşıtı girişimlerde bulunmasına yol açmıştı. Haziranda Valencia Mahkemesi, ülkedeki futbol stadyumlarında ilk kez ırkçı hakaretlerden dolayı bir mahkumiyet kararı vermişti.



Bir Mallorca taraftarı, geçen ay Vinicius Jr. ve Villarreal oyuncusu Samuel Chukwueze'ye ırkçı hakaretlerde bulunduğu için 12 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Real Madrid'in yıldızı Aurelien Tchouameni'ye ırkçı hakaret eden bir genç, bir yıl boyunca stadyumlara girememe ve para cezalarına çarptırılmıştı.