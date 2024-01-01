Yılın en golcüsü Cristiano Ronaldo

Al Nassr forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, yılın son maçında Al Taawon deplasmanında 1 gol attı. Ronaldo, takvim yılı içindeki toplam 54. golünü kaydetti.



Bu yıl Suudi Arabistan Pro ligi'nde çıktığı 50 maçta 44 gol atan süper yıldız, Portekiz milli takım formasıyla da 10 gol buldu.



Ronaldo'nun en yakın takipçisiyse Harry Kane ve Kylian Mbappe.



Kane, 25'i Bayern'de, 18'i Tottenham'da, 9'u ise İngiltere Milli Takımıyla bu yıl toplam 52 gol attı.



Aynı gol sayısına ulaşan Mbappe ise 42 gol Paris Saint Germain'de, 10 gol Fransa Milli Takımında kaydetti.



Manchester City forması giyen Erling Haaland ise 6'sı norveç milli takımında toplam 50 gol attı.



Daha önce 4 kez Altın ayakkabı ödülü alan Cristiano Ronaldo'nun 5. kez bu ödüle layık görülmesi bekleniyor.

