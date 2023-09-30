Yıllar önce elinden tuttuğu Barcelonalı Lamine, Sergio Ramos'u yaktı

LaLiga'nın 8. hafta maçında Barcelona konuk ettiği Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.
76. dakikadaki Barcelona atağında Lamine Yamal'ın kafayla içeri çevirdiği topu Sergio Ramos ters bir vuruşla ağlarına gönderdi. Barcelona maçı bu golle kazanarak 3 puanı aldı.
Barçalı Yamal'ın içeri çevirdiği topta Ramos kendi kalesine gol atarken, ikilinin 7 yıl önce ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
2016 yılında oynanan El Clasico öncesi, o dönem Barcelona altyapısında oynayan Yamal'ın Ramos'un elini tutarak sahaya çıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
İŞTE 7 YIL ÖNCEKİ O GÖRÜNTÜLER
👀 Atención al niño que acompañaba a @SergioRamos en el túnel de vestuarios de #ElClásico de 2016— GOL PLAY (@Gol) September 29, 2023
🔥 ¡Hoy serán rivales por primera vez!
⏳ A partir de las 21:00 sigue el minuto a minuto del #BarçaSevillaFC en @DirectoGol
#️⃣ #MuchoMásEnJuego pic.twitter.com/1nSs0q6Uag
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