Yıllar önce elinden tuttuğu Barcelonalı Lamine, Sergio Ramos'u yaktı

👀 Atención al niño que acompañaba a @SergioRamos en el túnel de vestuarios de #ElClásico de 2016



🔥 ¡Hoy serán rivales por primera vez!



⏳ A partir de las 21:00 sigue el minuto a minuto del #BarçaSevillaFC en @DirectoGol



#️⃣ #MuchoMásEnJuego pic.twitter.com/1nSs0q6Uag