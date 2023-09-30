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Yıllar önce elinden tuttuğu Barcelonalı Lamine, Sergio Ramos'u yaktı

Barcelona-Sevilla maçında Sergio Ramos'un kendi kalesine attığı gol sonrası 7 yıl önce elinden tuttuğu Barcelonalı Lamine Yamal ile görüntüleri yeniden gündeme geldi.

Yıllar önce elinden tuttuğu Barcelonalı Lamine, Sergio Ramos'u yaktı

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LaLiga'nın 8. hafta maçında Barcelona konuk ettiği Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

76. dakikadaki Barcelona atağında Lamine Yamal'ın kafayla içeri çevirdiği topu Sergio Ramos ters bir vuruşla ağlarına gönderdi. Barcelona maçı bu golle kazanarak 3 puanı aldı.

Yıllar önce elinden tuttuğu Barcelonalı Lamine, Sergio Ramos'u yaktı - 1

Barçalı Yamal'ın içeri çevirdiği topta Ramos kendi kalesine gol atarken, ikilinin 7 yıl önce ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

2016 yılında oynanan El Clasico öncesi, o dönem Barcelona altyapısında oynayan Yamal'ın Ramos'un elini tutarak sahaya çıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE 7 YIL ÖNCEKİ O GÖRÜNTÜLER

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