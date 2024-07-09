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Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in biyografisi

63. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı. Bu gelişmenin ardından Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in biyografisi merak konusu oldu. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in biyografisi

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı, final güreşinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Yusuf Can Zeybek oldu. İşte, Yusuf Can Zeybek'in hakkında bilgiler...

YUSUF CAN ZEYBEK ?

1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu.

2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı.

Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır.

2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

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