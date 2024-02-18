Yusuf Sarı sahneye çıktı: Alanya'da puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Ev sahibi ekip Balkovec ve Oğuz Aydın'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Konuk ekip ise Emre Akbaba'nın 67. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Golden 2 dakika sonra ise sahneye Yusuf Sarı çıktı ve skora eşitlik sağladı.

Mücadelenin 76. dakikasında Alanyaspor Novais'in penaltı vuruşundan yararlanamazken, dönen topu Hadergjonaj tamamlayarak takımını yeniden öne geçirdi.

90+7. dakikada yeniden sahneye çıkan Yusuf Sarı, frikikte barajdan dönen topu sert şutuyla tamamladı ve skoru 3-3'e getirdi

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 29 puanla 15. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise puanını 32'ye çıkararak 10. sıraya yükseldi.

HİKMET KARAMAN GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Hikmet Karaman, göreve getirildiğinden bu yana Adana Demirspor ile 6 Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam Mavi Şimşekler ile henüz galibiyet alamadı. Adana Demirspor'un li gdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

ALANYASPOR'UN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Akdeniz ekibi ise Süper Lig'deki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.