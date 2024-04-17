Yusuf Yazıcı'dan Fenerbahçe açıklaması: "Umarım eşleşiriz"

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final mücadelesi öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu turnuvada yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşmek istediğini söyledi.

Ayrıca 25 yaşındaki futbolcu transferle ilgili bir düşüncesi olmadığını da belirtti.

Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

TRANSFER

"Şu anda bunu söylemek için çok erken. Şu anda odaklandığım konu Lille ve Konferans Ligi. Sonrasında da lig maçları ve Avrupa Şampiyonası. Gelecekle ilgili, transferle ilgili düşüncem yok. Futbolda hiçbir zaman kesin bir şey söyleyemezsiniz. Buna karar verdim diyemezsiniz."

"UMARIM FENERBAHÇE İLE YARI FİNALDE EŞLEŞİRİZ"

"Daha önce de Fenerbahçe ile umarım eşleşiriz demiştim. İki takım da rövanş maçını evinde oynayacak. Bizim de final oynama hayalimiz var. İç sahada çok iyi taraftarlarımız var. Bu da bizi büyük bir faktör sağlayacak. Umarım biz turu geçeriz, Fenerbahçe de geçer ve yarı finalde eşleşiriz."

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmuştu.