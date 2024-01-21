Zaha damga vurdu: Galatasaray, Trabzon'da 5 golle 3 puana ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.



Sarı-kırmızılı ekip Wilfried Zaha'nın 13 ve 61. dakikada kaydettiği gollerle durumu 2-0'a getirdi.



Kaan Ayhan'ın 64. dakikada kaydettiği golle skor 3-0'a gelirken, 79. dakikada Trabzonspor'da Enis Destan sahneye çıktı ve farkı 2'ye indirerek skoru 3-1'e getirdi.

Kerem Aktürkoğlu 80. ve 90+6. dakikalarda kaydettiğı golle maçın skorunu 5-1'e getirerek tescillemiş oldu.



Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 54'e yükselterek ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer ise 37 puanla 3. sırada yer aldı.



2011'DEN BU YANA TRABZON DEPLASMANINDA EN ERKEN GOL



Trabzonspor filelerini 13. dakikada havalandıran Wilfried Zaha, Aralık 2011'den (5. dakika; Johan Elmander) bu yana Galatasaray'ın bu deplasmandaki en erken golünü kaydetti.



SNEIJDER'DEN SONRA İLK



Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de Wesley Sneijder'den (Mayıs 2014) bu yana Trabzonspor deplasmanında ceza sahası dışından gol atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.



ABDÜLKERİM CEZALI



Yedek kulübesinde sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, İstanbulspor karşısında cezalı duruma düştü.

