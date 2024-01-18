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Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas deplasmanında parkeye çıkacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 80-78 kazanmıştı. Tüm gözler şimdi bu müsabakanın ayrıntılarında. Peki, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı. İşte, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı 19 Ocak Cuma günü yapılacak. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

TAKIMLARIN GRUPTAKİ DURUMU

Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.

Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.

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