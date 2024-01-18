Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından ligde son 8 maçın 7'sini kazandı. İşte, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı 19 Ocak Cuma günü yapılacak. Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.
TAKIMLARIN GRUPTAKİ DURUMU
Toplamda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 yenilgiyle sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, 5. sırada yer alıyor.
Ev sahibi ekip ise 7 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 16. basamakta bulunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Euroleague
- Spor
- Basketbol