Zambiya Futbol Federasyonu Başkanı Kamanga'ya yolsuzluk suçlaması

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'ndan (DEC) yapılan açıklamada, FAZ Başkanı Kamanga'nın, FAZ'da görevli olmayan Madalitso Kamanga ve Jairous Siame adlı kişileri 2023 Afrika Uluslar Kupası'na katılan ulusal görev heyetine dahil ettiği ifade edildi.



Açıklamada, Andrew Kamanga'nın bu kişilerin seyahat masraflarını hükümet fonundan karşıladığı gerekçesiyle yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlandığı belirtildi.



FAZ Başkanının suçlamalar nedeniyle gözaltına alınarak ifade verdiği kaydedilen açıklamada, Andrew Kamanga ve FAZ Genel Sekreteri Reuben Kamanga'nın da dahil olduğu 4 kişilik bu heyetin maliyetinin yaklaşık 16 bin dolar olduğu aktarıldı.



Açıklamada, suçlamayla ilgili duruşma olacağı belirtilse de tarihi hakkında bilgi verilmedi.​​​​​​​



Diğer yandan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Andrew Kamanga, basına yaptığı açıklamada, heyete dahil olan iki kişinin, "FAZ'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu" söyledi.



Andrew Kamanga, heyette yetkilendirilen kişilerin federasyon görevlisi olma zorunluluğu olduğunu bilmediklerini öne sürdü.



Zambiya, 13 Ocak-11 Şubat'ta Fildişi Sahillerinde düzenlenen CAF 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvaya grup elemeleri aşamasında veda etmişti.