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Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grupa Azoty'yi ağırlayacak. Pek çok voleybolsever de maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 29 Kasım Çarşamba günü Polonya'nın Grupa Azoty takımını konuk edecek. İşte, Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı hakkında son bilgiler...

Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenerken, Grupa Azoty ise sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a aynı skorla üstünlük sağlamıştı.

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