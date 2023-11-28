Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 29 Kasım Çarşamba günü Polonya'nın Grupa Azoty takımını konuk edecek. İşte, Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı hakkında son bilgiler...
Ziraat Bankkart-Grupa Azoty maçı 29 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenerken, Grupa Azoty ise sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a aynı skorla üstünlük sağlamıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Voleybol
- Maç