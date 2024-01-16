Ziraat Bankkart-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde çeyrek finali garantileyen Ziraat Bankkart, Olympiakos'u konuk edecek. Ligde A Grubu'nun 5. maçında Belçika temsilcisi Knack'ı yenerek tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart, 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. İşte, Ziraat Bankkart-Olympiakos maçı hakkında bilgiler...



Ziraat Bankkart-Olympiakos maçı 17 Ocak Çarşamba günü yapılacak.



Grupta yenilgisiz liderliğini sürdüren ve çeyrek finali garantileyen Ziraat Bankkart, Olympiakos ile Ankara TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

