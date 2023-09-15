NTV.COM.TR’ye geri dön

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kura çekimine dair ayrıntıları merak eden taraftarlar araştırmalarına hız verdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

'nda 1. eleme turu kura çekiminin 19 Eylül Salı günü yapılacağı bildirildi. İşte, ZTK kura çekimine dair ayrıntılar...

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 11.00'de Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda kupa müsabakalarına, ön eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı ve TFF 3. Lig'den 48 takım olmak üzere toplam 62 takım katılacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...