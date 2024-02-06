Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarının ne zaman çekileceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Tuttukları takımın çeyrek finalde kiminle eşleşeceğini merak eden futbolseverler, kura çekimi tarihini sorguluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
24Erzincanspor - MKE Ankaragücü
Galatasaray - Bandırmaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
- Etiketler :
- Haberler -
- Tff
- Kura Çekimi
- Ziraat Türkiye Kupası