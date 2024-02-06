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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için geri sayım başladı. Kupada son 16 turu eşleşmeleri için tarihler belli olurken, tek maç usulüne göre oynanacak olan maçları kazanan takımlar adını direkt olarak çeyrek finale yazdıracak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

çeyrek final kuralarının ne zaman çekileceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Tuttukları takımın çeyrek finalde kiminle eşleşeceğini merak eden futbolseverler, kura çekimi tarihini sorguluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

ZTK ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? - 1

ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

24Erzincanspor - MKE Ankaragücü

Galatasaray - Bandırmaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

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