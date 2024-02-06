Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarının ne zaman çekileceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Tuttukları takımın çeyrek finalde kiminle eşleşeceğini merak eden futbolseverler, kura çekimi tarihini sorguluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?



ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.



Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.



ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;



Sivasspor - Konyaspor



Başakşehir - Hatayspor



Gençlerbirliği - Trabzonspor



Antalyaspor - Beşiktaş



Fatih Karagümrük - Samsunspor



24Erzincanspor - MKE Ankaragücü



Galatasaray - Bandırmaspor



Fenerbahçe - Gaziantep FK