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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 ZTK maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu. Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri daha sonra açıklanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte 2023-2024 ZTK maç takvimi



Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.

Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.

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