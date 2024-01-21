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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekimi tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimine geri sayım başladı. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Futbolseverler de kura çekimine dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekimi tarihi

son 16 turu kura çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'den, Trendyol 1. Lig'den ve FF 2. Lig'den ekiplerin yer alacağı kura çekimi tarihi merak konusu oldu.

ZTK KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor son 16 turu kura çekiminde yer alacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.


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