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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman? Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağı, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sorgulanıyor. Gerçekleşen kura çekiminin ardından, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman? Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

'nda son 16 turu mücadelelerinde eşleşmeler belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih ve eşleşmeler.

ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.

ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

24Erzincanspor - MKE Ankaragücü

Galatasaray - Bandırmaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

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