Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman? Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde eşleşmeler belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih ve eşleşmeler.
ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.
ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Hatayspor
Gençlerbirliği - Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş
Fatih Karagümrük - Samsunspor
24Erzincanspor - MKE Ankaragücü
Galatasaray - Bandırmaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
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