Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman? Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde eşleşmeler belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih ve eşleşmeler.

ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.

ZTK SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ



İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;



Sivasspor - Konyaspor



Başakşehir - Hatayspor



Gençlerbirliği - Trabzonspor



Antalyaspor - Beşiktaş



Fatih Karagümrük - Samsunspor



24Erzincanspor - MKE Ankaragücü



Galatasaray - Bandırmaspor



Fenerbahçe - Gaziantep FK

