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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları ne zaman? Tarih belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları için tarihler belli oldu. Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve şampiyonluktan uzaklaşan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda taraftarına yarı final heyecanı yaşatacak. Beşiktaş yarı finalde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelirken, Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları ne zaman? Tarih belli oldu

Futbolda yarı final maçlarının programı belirlendi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları ne zaman? İşte yarı finalde karşı karşıya gelecek olan takımlar.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 -MKE Ankaragücü (Tüpraş)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük- (Atatürk Olimpiyat)

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