Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları ne zaman? Tarih belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belirlendi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final maçları ne zaman? İşte yarı finalde karşı karşıya gelecek olan takımlar.



ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:



23 Nisan Salı:



20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)



24 Nisan Çarşamba:



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)