Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman? ZTK'da eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. İşte, eşleşmeler ve maç tarihleri...



ZTK 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?



Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.



Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.



ZTK 4. TUR EŞLEŞMELERİ



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor



Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor



Sakaryaspor-Ankaraspor



MKE Ankaragücü-İskenderunspor



Corendon Alanyaspor-Kocaelispor



Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor



Manisa FK-GMG Kastamonuspor



Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler



Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor



Teksüt Bandırmaspor-Somaspor



Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor



Eyüpspor-Ankara Demirspor



Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928



Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK



Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK



Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar



Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü



Adanaspor-Esenler Erokspor



Bodrum FK-Menemen FK



Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor



TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri



EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor



VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor



Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor



Göztepe-1461 Trabzon FK



Bitexen Antalyaspor-Kepezspor



Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor



RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor