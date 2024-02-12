Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarının ise henüz tarihi belli olmazken, iki maçlı eleme usulüne göre oynanacağı kaydedildi.

Seri başı takımlar;

Fenerbahçe

Galatasaray

Beşiktaş

Başakşehir

Seri başı olmayanlar;

Trabzonspor

Fatih Karagümrük

Konyaspor

Ankaragücü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Trabzonspor - RAMS Başakşehir

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor



MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

YARI FİNAL 1. MAÇLAR



MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | Beşiktaş - Tümosan Konyaspor karşılaşmasının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.



Yarı final 2. maçlar;

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmalarının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.