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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimleri yapıldı. Mücadeleler 27-29 Şubat tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarının ise henüz tarihi belli olmazken, iki maçlı eleme usulüne göre oynanacağı kaydedildi.

Seri başı takımlar;

Seri başı olmayanlar;

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - RAMS Başakşehir 

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor 

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

YARI FİNAL 1. MAÇLAR

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | Beşiktaş - Tümosan Konyaspor karşılaşmasının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Yarı final 2. maçlar;

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmalarının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - 1

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