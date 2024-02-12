Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Yarı final karşılaşmalarının ise henüz tarihi belli olmazken, iki maçlı eleme usulüne göre oynanacağı kaydedildi.
Seri başı takımlar;
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Başakşehir
Seri başı olmayanlar;
- Trabzonspor
- Fatih Karagümrük
- Konyaspor
- Ankaragücü
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - RAMS Başakşehir
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük
YARI FİNAL 1. MAÇLAR
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | Beşiktaş - Tümosan Konyaspor karşılaşmasının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Yarı final 2. maçlar;
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmalarının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.