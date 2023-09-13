Ziraat Türkiye Kupası'nda ön eleme turu maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 17 Eylül Pazar günü oynanacak ön eleme turu karşılaşmalarının programı şöyle:



14.30 Kilis Belediyespor-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kilis 7 Aralık)



14.30 Şırnak İdmanyurdu-Mazıdağı Fosfat (Şırnak Üniversite)



14.30 12 Bingölspor-M. Ölmez Madencilik Hakkari ZAP (Bingöl Şehir)



14.30 Doğubayazıt Futbol-Serhat Ardahanspor (Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz)



14.30 Dersimspor-Kars 36 (Tunceli Atatürk)



15.00 Çarşambaspor-Boyabat 1868 (Çarşamba Şehir)



15.00 Ereğli Belediyespor-Bartınspor (Şehit Vefa Karakurdu)



15.00 Sincan Belediyespor-Yozgat Belediye Bozokspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



15.00 Kumluca Belediyespor-Niğde Belediyespor (Kumluca İlçe)



15.30 Gölcükspor-Gebzespor (Gölcük Şehir)



15.30 Çorluspor 1947-Altınova Belediyespor (General Basri Asan)



15.30 Yunus Emre Belediyespor-Burhaniye Belediyespor (Necdet Yıldırım Futbol)



15.30 Sökespor-Bigaspor (Söke Şehir)



15.30 Bilecik 1969-Çankırı Saray 18 (Bilecik Şeyh Edebali)