Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.



Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.



Yarı final ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında yapılacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.30'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:



7 Mayıs Salı



20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş Stadı)



8 Mayıs Çarşamba



20.30 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat Stadı)



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