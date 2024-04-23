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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçlarla başlıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçlarla başlıyor

’nda yarı final ilk maçlarla başlıyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçlarla başlıyor - 1

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