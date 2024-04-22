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ZTK maç programı: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre maçların takvimi netlik kazandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman?

ZTK maç programı: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

'nda yarı final heyecanı 23 Nisan'da oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alacak. Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Yarı final ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında yapılacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:

7 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

8 Mayıs Çarşamba:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

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