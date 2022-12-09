Gecenin Ucunda 11. bölüm 2. fragmanı: Macide'yi seviyorum
Peride Celal'in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı 'Gecenin Ucunda'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Nermin'in yarattığı skandal sonrası zor duruma düşen Macide, bu durumla nasıl başa çıkacağını düşünürken; aşkının arkasında duran Kazım Işık'ın ise Macide'ye olan aşkını gazetecilere de haykırması dikkat çekti. 'Gecenin Ucunda', 11. bölümüyle 13 Aralık Salı akşamı Star TV'de...