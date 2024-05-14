"Baba" efsanesinin yönetmeninden Megalopolis geliyor: İlk tanıtım
Efsane yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi Megalopolis'ten ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman gibi isimlerin yer aldığı film, Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak. "Megalopolis" filmi, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu ediyor.
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