Yalı Çapkını 70. bölüm fragmanı: Bir şey saklıyorsun Seyran
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Ferit'in Seyran'a, Akın'ın annesinin hayatta olduğunu söylemesi ve ona "Benden bir şey saklıyorsun" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 17 Mayıs Cuma akşamı Star'da...
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