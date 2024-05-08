Geri sayım başladı: Despicable Me 4 (Çılgın Hırsız) filminden yeni fragman
Animasyonseverlerin merakla beklediği Çılgın Hırsız serisinin dördüncü filmi için geri sayım başladı. Seslendirme kadrosunda; Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Dana Gaier gibi isimler yer aldığı, 7 yıl sonra gelen devam filminin yeni fragmanı yayınlandı. 5 Temmuz'da vizyona girecek olan filmde; Gru, Maxime Le Mal ve onun kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve aile kaçmak zorunda kalıyor.
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