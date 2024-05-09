Yalı Çapkını 69. bölüm 2. fragmanı: Ferit Korhan Tarık'ın peşinde
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Gülgün, Mezide'nin tehdidiyle ikilemde kalırken; Ferit'in de Tarık'ı takip etmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı Star'da...
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